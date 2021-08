Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Moers (ots)

Am Freitag, den 20.08.2021, gegen 14:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Moers. Ein 41-jähriger Mann aus Moers befuhr mit einem Pkw die Krefelder Straße, aus Richtung Moers-Kapellen kommend, in Fahrtrichtung Moers-Innenstadt und beabsichtigte an der Kreuzung Krefelder Straße / Venloer Straße nach links auf die Venloer Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen 22-jährigen Motorradfahrer aus Moers, der die Krefelder Straße aus Richtung Moers-Innenstadt in Fahrtrichtung Moers-Kapellen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision. Hierdurch erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Es wurde ein Rettungshubschrauber angefordert der an der Unfallstelle landete. Letztendlich wurde der 22-Jährige mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr kann derzeit für den Mann ausgeschlossen werden. Der 41-jährige Pkw-Fahrer sowie seine 49-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigung der Fahrbahn wurde die Unfallstelle für ca. 2,5 Stunden teilweise gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

