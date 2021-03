Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei Autofahrer mit über 1 Promille in Oberhausen unterwegs - Verkehrskontrollen sind notwendig

Oberhausen (ots)

Gestern, 28.02.2021 gegen 01:30 Uhr ist ein Oberhausener (33) in einer Kontrolle an der Konrad-Adenauer-Allee in Oberhausen aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Gegen 00:30 Uhr, ebenfalls an der Konrad-Adenauer-Allee ergab ein Atemalkoholtest bei einem Autofahrer (37) aus Gelsenkirchen einen Wert von über 1,4 Promille. In beiden Fällen wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen erstattet.

