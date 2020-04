Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: "Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen, der Polizei Krefeld und der Polizei Gelsenkirchen"

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Donnerstagmittag, 30. April 2020, wurde der gestern auf der Augustin-Wibbelt-Straße in Gelsenkirchen-Buer festgenommene 29-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter ordnete für den Beschuldigten die Untersuchungshaft wegen Mordes an. Hier lesen Sie die ursprünglichen Meldungen zu dem Fall: https://url.nrw/4Tm, https://url.nrw/4Te.

