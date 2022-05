Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Leuchtreklame zerstört

Vogelsbergkreis (ots)

Leuchtreklame zerstört

Alsfeld. Zwei Leuchtreklameschilder zerstörten Unbekannte in der Zeit von Samstagabend (14.05.) bis Montagmorgen (16.05.) in einem Parkhaus eines Einkaufsmarktes in der Georg-Dietrich-Bücking-Straße. Die Täter warfen mit derzeit noch unbekannten Gegenständen gegen die Schilder und brachten diese hierdurch zu Bruch. Der dabei entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

