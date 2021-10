Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Fahrprüfer weist Fahrgast auf Maskentragepflicht hin und wird mit Bierflasche beworfen

Karlsruhe-Mühlburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter warf am Freitag gegen 23.50 Uhr im Bereich des Entenfangs in einer Straßenbahn einem Fahrprüfer der KVV eine Bierflasche ins Gesicht, nachdem der Fahrgast mehrfach auf das Tragen einer Maske hingewiesen worden war. Der 27-jährige Geschädigte trug dabei eine Schnittverletzung im Gesicht davon und musste von einer Rettungswagenbesatzung zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Täter floh unterdessen über die Lamey- und weiter in die Hardtstraße. Eine Fahndung nach ihm blieb bislang ergebnislos. Zu seiner Identifizierung dauern weitere Ermittlungen des Polizeireviers Karlsruhe-West noch an.

