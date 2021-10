Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Unfall vor dem Wattkopftunnel - Polizei sucht Zeugen

Zeugen eines Unfalls, der am Samstag, gegen 18.30 Uhr, an der Ampelanlage vor dem Wattkopftunnel aus Richtung Busenbach kommend passierte, sucht die Polizei. Es gibt Unklarheiten bezüglich der Ampelschaltung.

Eine 78-jährige Dame fuhr mit ihrem dunklen Honda Jazz auf der Landesstraße 562 vom Bahnhof Busenbach kommend in Richtung Wattkopfunnel. Sie wollte an der Ampelanlage nach links in die Pforzheimer Straße abbiegen. Ein weiterer Autofahrer fuhr mit seinem weißen Ford Transit mit Anhänger, vom Tunnel in Richtung Albtal.

Die Dame touchierte beim Abbiegen und Ausweichen ein Verkehrszeichen, der andere Fahrer musste sein Gespann stark abbremsen. Wessen Ampel "Grünlicht" zeigte, ist nun die Frage. Hierzu machen beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

