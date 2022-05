Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Brand von Mülltonnen - Diebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung

Lauterbach. Am 25. April zerkratzten Unbekannte auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße die hintere Stoßstange eines blauen BMW M135i. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Brand von Mülltonnen

Alsfeld. Am Freitag (13.05.), gegen 5.15 Uhr, kam es zum Brand von zwei Papiermülltonnen im Bereich des Amtsgerichts in der Schellengasse.

Durch die Feuerwehr konnten die Flammen glücklicherweise zeitnah gelöscht werden, sodass lediglich die Mülltonnen sowie eine Straßenlaterne beschädigt wurden. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Die Polizei in Alsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bisher noch unklar. Derzeit kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl

Alsfeld. Eine schwarze Geldbörse entwendeten Unbekannte am Samstag (14.05.), gegen 10 Uhr, auf einer Messe in der Straße "An der Hessenhalle". In dem Portemonnaie befand sich eine noch unbekannte Menge an Bargeld sowie eine tschechische Kreditkarte der "Kemercni Banka". Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell