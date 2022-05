Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Leichtverletzter Motorradfahrer nach Auffahrunfall - Abbiegeunfall

Vogelsbergkreis (ots)

Leichtverletzter Motorradfahrer nach Auffahrunfall

Schlitz. Am Samstag (14.05.), gegen 14:40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Schlitz die Landesstraße 3140 von Willofs kommend in Richtung Schlitz. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr er dabei auf einen vorausfahrenden Traktor auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Der leicht verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Abbiegeunfall

Freiensteinau-Nieder-Moos. Am Samstag (14.05.), gegen 14:20 Uhr, wollte ein 67-jähriger Fahrer aus Freiensteinau mit seinem VW-Polo die Parkfläche beim Campingplatz verlassen. Eine 47-jährige Fahrerin befuhr zeitgleich mit ihrem BMW i8 die Straße "Zum See" in Richtung der Straße "Am Camping" und hielt an, damit der Polo die Parkfläche verlassen konnte. Beim Abbiegen stieß der VW-Fahrer dabei mit der linken Front des Polos gegen den BMW. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.500 Euro.

