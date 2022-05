Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bürogebäude - Einbruch in Schule - Einbruch in Autohaus - Diebstahl auf Baustelle - Tiny-Hütte gestohlen

Einbruch in Bürogebäude

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Sonntagmittag (15.05.) und Montagmorgen (16.05.) in ein Bürogebäude in der Kreuzbergstraße ein. Um ins Haus zu gelangen, traten die Täter ein Fenster ein. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume erfolglos nach Diebesgut und flüchteten danach unerkannt. Es entstand circa 30 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Schule

Fulda. Zwischen Sonntagmittag (15.05.) und Montagmorgen (16.05.) brachen Unbekannte in eine Schule in der Hubertstraße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten verschiedene Räume nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld sowie mehrere Tablets im Gesamtwert von mehreren tausend Euro und verursachten circa 7.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Autohaus

Fulda. In der Straße "Andreasberg" im Stadtteil Neuenberg brachen Unbekannte in der Nacht auf Montag (16.05.) in ein Autohaus ein. Die Täter hebelten die Tür zur Lagerhalle auf und gelangten durch eine Verbindungstür ins Haupthaus. Dort stahlen sie mehrere Schlüssel und flüchteten im Anschluss unerkannt. Sie hinterließen circa 8.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl auf Baustelle

Fulda. Zwischen Donnerstagabend (12.05.) und Montagmorgen (16.05.) brachen Unbekannte einen Baustellencontainer auf einer Baustelle in der Gerbergasse auf. Die Täter stahlen mehrere Werkzeuge der Marke Hilti im Gesamtwert von circa 3.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Tiny-Hütte gestohlen

Tann (Rhön). Unbekannte stahlen zwischen Samstagmittag (14.05.) und Montagmittag (16.05.) von einer Wiese in der Gemarkung Habel eine Tiny-Hütte im Wert von circa 10.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzen die Täter einen Traktor, um die fahrbare Hütte abzutransportieren. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

