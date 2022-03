POL-PPWP: Katalysatoren gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Ein Mann hat am Dienstag einen Diebstahl aus seinem Auto angezeigt. Demnach wurde aus dem Wagen am Montag, 28. März zwischen 10:30 Uhr und 22:30 Uhr eine schwarze Tasche gestohlen, in der sich auch der Fahrzeugschein des Pkw befanden. Der graue Hyundai i20 war zur fraglichen Zeit in der Stresemannstraße in einer Garage abgestellt. Die Garage war offen und der Wagen vermutlich nicht abgeschlossen. ...

