Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Durch rücksichtsloses Überholen Radfahrerin gefährdet - Polizei sucht Zeugen (17.05.2022)

Allensbach (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 7.10 Uhr, ist eine Radfahrerin bei einem rücksichtslosen Überholmanöver eines entgegenkommenden Autos auf der Radolfzeller Straße gefährdet worden. Die 38 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Ortsmitte, die 6-jährige Tochter mit einem Tretroller daneben auf dem Gehweg. Zeitgleich überholte ein entgegenkommender, gelb/oranger VW E-up laut Angaben der Zeugin mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Radolfzell fahrend zwei vor ihm fahrende Autos, so dass die 38-Jährige von ihrem Fahrrad und zur Seite springen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim Fahrer des VW soll es sich um eine junge, männliche Person gehandelt haben. Die Polizei bittet nun insbesondere die beiden Fahrer der überholten Autos und Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 97149, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell