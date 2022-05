Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Auto - Polizei sucht Autofahrerin (16.05.2022)

Konstanz (ots)

Am Montagfrüh ist es auf der Markgrafenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Auto gekommen. Eine unbekannte Autofahrerin fuhr gegen 06 Uhr auf der Markgrafenstraße in Richtung Schneckenburgstraße. An der Fußgängerampel im Einmündungsbereich der Markgrafenstraße auf die Schneckenburgstraße hielt die Autofahrerin an der Haltelinie der nicht in Betrieb befindlichen Fußgängerampel an, um eine 28-Jährige, die zu Fuß auf der Schneckenburgstraße lief, queren zu lassen. Als sich die junge Frau mittig auf der Fußgängerfurt befand, fuhr die Frau mit dem Auto plötzlich los und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Nach kurzer Rücksprache zwischen den Frauen, setzen beide ihre Wege fort. Die 28-Jährige erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und zeigte den Vorfall erst später bei der Polizei an. Nun bittet die Polizei die Autofahrerin, sich mit dem Polizeirevier Konstanz (07531 995-0) in Verbindung zu setzen.

