Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6, Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Spurwechsel PKW übersehen - Schwerer Unfall - Zeugen gesucht!

BAB 6 / Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend kam es auf der BAB 6 zwischen der Ausfahrt Wiesloch / Rauenberg und der Ausfahrt Sinsheim zu einem schweren Unfall - dabei wurden zwei Personen verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete.

Als ein LKW eine vor ihm auf der rechten Spur fahrende Kolonne um 21:45 Uhr überholen wollte, kam dieser beim Wechsel auf die mittlere Spur teilweise auf die linke Spur. Ein 20-jähriger Fiat-Fahrer war deshalb gezwungen schnell zu reagieren, was das Fahrzeug jedoch ins Schlingern gerieten lies. Der Fiat schleuderte nach einem Zusammenstoß mit der Betontrennwand über alle drei Fahrspuren in eine Leitplanke und kam letztlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Der LKW fuhr indes unbeirrt weiter. Die beiden 20-jährigen Insassen des Fiat wurden beim Unfall leicht verletzt und kamen anschließend in umliegende Krankenhäuser. Der Fiat wurde total beschädigt. Das Autobahnpolizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen LKW geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06227 358260 zu melden.

