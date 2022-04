Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Bargeld aus unverschlossenem Pkw entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg (ots)

Als ein 27-Jähriger am Montagmittag zu seinem Firmen-Fahrzeug zurückkehrte, das er zuvor in der Blumenstraße vor der Hausnummer 50 abgestellt hatte, bemerkte er, dass sein Geldbeutel entwendet wurde. Offenbar hatte der junge Mann vergessen das Auto abzuschließen. Diese Gelegenheit nutzte ein bislang Unbekannter, durchsuchte den Innenraum und nahm schließlich das zurückgelassene Bargeld von mehr als 1.000 Euro an sich. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter 06221 99-1700 zu melden.

