Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Tiefgarage in Freiburg-Betzenhausen

Freiburg (ots)

Bereich: Stadtkreis Freiburg

Freiburg, Ortsteil Betzenhausen

Aus bisher noch unbekannter Ursache kam es am 01.04.2022, gegen 00:50 Uhr, zu einem Brand in einer Tiefgarage in Freiburg-Betzenhausen.

Insgesamt brannten 3 PKW in nebeneinanderliegenden Fahrzeugboxen aus. Weitere Fahrzeuge wurden durch Rußablagerungen in Mitleidenschaft gezogen. Auch Teile der Decke der Tiefgarage wurden durch Hitze und Verrußung beschädigt.

Da sich die Garage unter bzw. zwischen mehreren Wohngebäuden befindet, wurden aufgrund der Rauchentwicklung vorsorglich ca. 75 Personen evakuiert. Diese konnten inzwischen nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehr wieder alle in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Die Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Freiburg-Nord übernommen.

Stand: 05.00 Uhr

Oß/FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell