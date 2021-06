Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wildschweine auf Abwegen

Kaiserslautern (ots)

Eine Rotte Wildschweine trabte am Montag durch die Jacob-Pfeiffer-Straße. Ein Verkehrsteilnehmer meldete kurz nach 11 Uhr der Polizei, dass Wildschweine über die Fahrbahn laufen. Vor Ort stellte eine Polizeistreife drei Tiere fest. Die Schwarzkittel wühlten mit ihren Nasen im Grünstreifen am Straßenrand. Den Beamten gelang es, die Tiere gefahrlos in den Wald zu treiben. |erf

