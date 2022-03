Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 13.03.2022

Diepholz (ots)

Pressemeldungen des Einsatz- und Streifendienstes der PI Diepholz

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch, Kraftfahrzeugsteuergesetz in Twistringen

Durch eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung der PI Diepholz wird am Samstagvormittag, um 10:00 Uhr, ein 23-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi aus Twistringen auf der Bahnhofstraße in Twistringen kontrolliert. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass der Pkw des Mannes weder zugelassen noch versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr in Hüde

Am Samstagnachmittag, fiel Passanten ein Pkw Mercedes in Hüde in der Ludwig-Gefe-Straße auf, wie dieser mehrere Personen aus dem Pkw heraus ansprach. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde das Fahrzeug im Lembruch angetroffen und der Fahrzeugführer kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Bei dem 64-jährigen aus Lembruch wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln in Rehden

Am späten Samstagabend, gegen 22:45 Uhr, wurde im Pastorenweg in Rehden ein 28-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mazda aus Wetschen im Rahmen der Verkehrsüberwachung angehalten und kontrolliert. Bei dem Fahrzeugführer ergaben sich Hinweise, die auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel schließen ließen. Bei dem 23-jährigen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr in Wagenfeld

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Schlesierweg in Wagenfeld am heutigen Sonntagmorgen, gegen 00:15 Uhr, wurde bei einem 56-jährigen Mann aus Wagenfeld eine Alkoholbeeinflussung von 1,27 Promille in der Atemluft festgestellt. Der Wagenfelder hatte zuvor die genannte Örtlichkeit mit seinem Pkw Honda befahren. Auch hier wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Pressemeldungen des PK Syke

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzten Kradfahrer in Graue

Am Samstagnachmittag, um 16:04 Uhr, befährt ein 68-jähriger Fahrzeugführer aus Hoya mit seinem Kraftrad Royal Enfield die Hannoversche Straße (B6) aus Richtung Wietzen kommend in Richtung Asendorf. Zum selben Zeitpunkt befährt eine 54-jährige Frau aus Hohenstein mit ihrem Pkw Renault Kangoo die Siedenburger Straße (L 352) aus Richtung Siedenburg kommend in Richtung Bücken. Im Kreuzungsbereich B6/L 352 missachtet die 54-jährige die Vorfahrt des von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Kradfahrers. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 68-jährige Kradfahrer wird in Folge des Zusammenstoßes durch die Luft auf die Motorhaube eines 21-jährigen Pkw-Führers aus Staffhorst geschleudert, welcher zum Unfallzeitpunkt mit seinem Pkw VW Golf an der Haltelinie der Bücker Straße (L352) Einmündung B6 steht. Der Kradfahrer aus Hoya wird lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus geflogen. Die B6 blieb für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bis 17:30 Uhr halbseitig gesperrt.

Pressemeldungen des PK Weyhe

Brand in einem Wohnhausanbau in Stuhr-Neukrug Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:40 Uhr zu einem Brand in einem Wohnungsanbau zwischen Wohnhaus und Garage in der Straße Fasanenweg in Stuhr-Neukrug. Durch den Funkenflug geriet zudem ein Baum in Brand und die Balkonverkleidung des betroffenen Wohnhauses in Brand. Ein Übergreifen direkt auf das Wohnhaus konnte durch die eingesetzte Feuerwehr verhindert werden. Es kam jedoch zu einer Rauchentwicklung in dem Gebäude. Die Ursache für den Brandausbruch ist bislang unklar. Der geschätzte Sachschaden liegt bei ca. 30.000 Euro.

Kradfahrer bei Verkehrsunfall in Dreye schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am gestrigen Samstagnachmittag ein 72-jähriger Mann aus Verden bei einem Verkehrsunfall in Dreye. Mit seinem Motorrad war der Mann unterwegs auf der Landesstraße 331 in Richtung Riede, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Hierbei verletzte sich der Fahrer schwer, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

