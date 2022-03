Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Falsche Kabelarbeiter - Sulingen, Trickdiebstahl - Syke, Handtasche entwendet ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Trickdiebstahl

Am Donnerstag gegen13:20 Uhr bat ein bislang Unbekannter am Einkaufswagenstand eines Verbrauchermarktes in Sulingen, Hindenburgstraße, einen älteren Mann um ein 50 Cent Stück. Während der ältere Mann in seiner Geldbörse danach suchte, entnimmt der Täter Scheingeld aus dem Portemonnaie. Bei dem Täter soll es sich um einen schwarz gekleideten Mann gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Borstel - Einbruch

In der Zeit von Mittwoch, 14:00 Uhr, bis Donnerstag, 07:00 Uhr, gelangten Unbekannte durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in die Förderschule in Borstel, Hesterberger Straße, und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Angaben zum erlangten Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Einbrecher flüchtet

Im Zeitraum von 24 Uhr bis 01.50 Uhr in der Nacht zum Freitag versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Seniorenheim in Sulingen, Lange Straße, einzubrechen. Nachdem er Alarm ausgelöst hatte, konnte der Unbekannte entkommen. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Stuhr - Falsche Kabelarbeiter

Zwei bislang unbekannte Täter erschienen am Donnerstag gegen 16.20 Uhr bei einem Rentner Ehepaar in Seckenhausen an der Haustür und gaben vor, zur Verlegung von Glasfaserkabel technische Überprüfungen im Haus durchführen zu müssen. Nachdem sie hereingelassen worden waren, lenkte ein Täter die Eheleute ab, während der andere Täter Bargeld aus dem Schlafzimmerschrank im Obergeschoss entwendete. Anschließend verließen sie das Rentner Ehepaar wieder. Kurze Zeit später entdeckten die Eheleute den Diebstahl.

Die Polizei rät in solchen Fällen, sich den Ausweis zeigen zu lassen. Besser noch, telefonische Rücksprache mit der Firma zu führen bevor die vermeintlichen Handwerker ins Haus gelassen werden. Seriöse Handwerker oder Firmen vereinbaren auch einen Termin vor dem Hausbesuch. Weitere Tipps finden sich unter www.polizei-beratung.de.

Syke-Barrien - Handtasche gestohlen

Während eine Barrierin an der Kasse ihren Einkauf bezahlte, stahl ein bisher noch unbekannter Dieb ihre schwarze Handtasche von der Kassenablage und flüchtete unerkannt. Dieser dreiste Diebstahl ereignete sich am Donnerstag um 11.40 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Sudweyher Straße. Das Portemonnaie hielt die Frau in der Hand; in der Tasche befand sich aber unter anderem eine teure Brille und diverse Ausweisdokumente. Der Schaden beträgt ca. 1400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Portemonnaie entwendet

Ein Mann aus Martfeld hat am Montagnachmittag gegen 15.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkehandels nach seinem Einkauf sein Portemonnaie auf dem Beifahrersitz abgelegt und hat "nur eben" seinen Einkaufswagen zurückgebracht. In dieser Zeit entwendete ein unbekannter Dieb die Geldbörse aus dem unverschlossenen Fahrzeug und verschwand unerkannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell