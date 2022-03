Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lembruch, Fischwilderei - Diepholz, Streit ausgeartet

Polizist angegriffen - Weyhe, Zeuge beobachtet Unfallflucht ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfall

Ein Fußgänger wurde bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Nachmittag im Stadtgebiet Sulingen, Lange Straße, leicht verletzt. Ein 55-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad auf der linken Gehwegseite. Als ein 68-jähriger Fußgänger aus einer Seitenstraße auf den Gehweg trat, kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich leicht, sodass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Diepholz - Streit artet aus, Polizist leicht verletzt

Gestern Abend gegen 21.30 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung mit Körperverletzungen auf dem Parkplatz McDonalds in Diepholz gerufen. Die ersten Einsatzkräfte in Zivil waren kurz darauf am Einsatzort. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme schubste ein 18-jähriger Beteiligter einen Polizeibeamten zu Boden. In der aufgeheizten und aggressiven Stimmung mussten die Einsatzkräfte Pfefferspray einsetzen um die Situation zu beruhigen. Erst als mehrere Streifenwagen zur Unterstützung eingetroffen waren, beruhigte sich die Situation ein wenig. Die Polizei hat die Personalien der Beteiligten aufgenommen und die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung eingeleitet. Den 18-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Lembruch - Fischwilderei

Wegen Fischwilderei muss sich ein 61-Jähriger Angler in einem Strafverfahren verantworten. Ein Fischereibeauftragter hatte am Mittwoch gegen 20.30 Uhr die Polizei um Hilfe gerufen. Zuvor hatte er verbotene Fischereinetze im Dümmer See entdeckt. Die Polizei beschlagnahmte die Netze und leitete ein Strafverfahren gegen den 61-Jährigen ein.

Stuhr - Verkehrsunfall

Beide Pkw waren nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch auf der Stuhrer Landstraße nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen 07.50 Uhr war ein 27-jähriger Pkw-Fahrer von einem Grundstück auf die Stuhrer Landstraße eingebogen und hatte nicht auf den fließenden Verkehr geachtet. Er kollidierte mit dem Pkw eines 36-jährigen Fahrers. Beide Pkw wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, der Schaden beträgt rund 23000 Euro.

Weyhe - Zeuge beobachtet Verkehrsunfallflucht

Einem aufmerksamen Zeugen ist die Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht zu verdanken. Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr übersah ein Pkw-Fahrer beim Ausfahren aus einer Parklücke im Drohmweg einen geparkten Pkw und beschädigt diesen. Nachdem der Fahrer sich den entstandenen Schaden angesehen hatte, entfernte er sich nach einiger Zeit; ohne sich weiter zu kümmern. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Die Polizei ermittelte den 48-jährigen Unfallverursacher, den nun ein Starverfahren erwartet. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro beziffert.

Syke-Okel - Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 10.30 Uhr wollte eine 70-jährige Pkw-Fahrerin aus Riede mit ihrem Audi von der Okeler Straße nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Genau in diesem Moment wurde sie von einem 62-jährigen BMW-Fahrer überholt. Bei dem Zusammenstoß beider Pkw wurde zum Glück niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro. Der BMW des 62-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell