POL-DH: --- Diepholz, Streifenwagen verunfallt - Bassum, Polizei stellt 28 Mercedessterne sicher - Stuhr, Werkzeugdiebstahl von Baustelle

Diepholz - Streifenwagen verunfallt

Ein ziviler Funkstreifenwagen der Polizei ist am Dienstag gegen 17.00 Uhr auf der B 69 (Vechtaer Straße) verunfallt. Die Kollegin als Beifahrerin in dem Streifenwagen wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Kollege (Fahrer) wurde leicht verletzt. Der Streifenwagen befuhr die B 69 in Richtung Vechta. Nachdem sie zunächst einen Pkw überholt hatten, sollte ein davor fahrender Ford-Transit überholt werden. Dieser bog jedoch, ohne Ankündigung, nach links in Richtung eines Feldweges ab. Der Ford kollidierte mit dem im Überholvorgang befindlichen Streifenwagen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sulingen - Zeuge beobachtet Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag gegen 09:00 Uhr wurde ein Pkw Audi auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Bassumer Straße angefahren und beschädigt. Eine 71-jährige Pkw-Fahrerin aus Varrel hatte beim Ausparken mit ihrem Pkw Nissan den geparkten Audi übersehen und war dagegen gefahren. Anschließend verließ sie den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dank einer Zeugenaussage konnte die Verursacherin jedoch im Anschluss ermittelt werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gegen sie eingeleitet.

Bassum - Emblem Diebstähle geklärt

Von Ende Januar bis Ende Februar wurden im Stadtgebiet Bassum immer wieder Embleme, überwiegend Mercedes Sterne, von Pkw entwendet (wir berichteten). Insgesamt 14 Diebstähle verzeichnete die Bassumer Polizei. Am Montagnachmittag nun sollte sich diese Diebstahlsserie aufklären. Zunächst wurden der Polizei gegen 16.00 Uhr zündelnde Kinder in Helldiek gemeldet. Die eingesetzte Polizeistreife konnte zwei 11 und 12 Jahre alte Kinder antreffen. Als sie nach der ersten Befragung den Eltern übergeben wurden, entdeckten die Einsatzkräfte insgesamt 28 Mercedessterne. Über die Herkunft machten die Kinder keine Angaben. Die Polizei stellte die Embleme sicher. Sollte in den letzten Wochen jemandem ein Mercedesstern entwendet worden sein und der Diebstahl noch nicht bei der Polizei angezeigt sein, so bittet die Polizei Bassum, Tel. 04242 / 971680, um Nachricht.

Syke - Einbruch

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagfrüh um 06:00 Uhr sind Unbekannte in das Jugendhaus der Stadt Syke, Am Lindhof, eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude und entwendeten aus einem Schrank einen Safe. Darin befand sich eine Geldkassette mit ca. 100 Euro Bargeld. Der gesamte Sachschaden ist weitaus höher. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, entgegen.

Stuhr - Baustellenwerkzeug entwendet

In dem Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen um 06:30 Uhr wurde in der Bergiusstraße in Stuhr-Brinkum in mehrere Baucontainer eingebrochen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt auf das Baustellengelände. Dort wurden von drei Baucontainern die Vorhängeschlösser zerschnitten. Es wurden diverse Werkzeuge entwendet. Der Sachschaden kann aufgrund der Menge noch nicht genau beziffert werden.

Weyhe - Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr kam es in Weyhe-Leeste, Alte Poststraße, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 54-jährige Oldenburgerin befuhr mit ihrem VW Beetle die Straße An der Beeke und wollte nach links auf die Alte Poststraße einbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Transporterfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

