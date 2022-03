Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ---Landkreis, Versammlungslage am Montag - Syke, Einbruch in Firmengebäude - Diepholz, Rollerdiebstahl---

Diepholz (ots)

Landkreis - Versammlungen

Auch am gestrigen Montag hat die Polizei in Diepholz, Bassum, Twistringen und Stuhr Versammlungen begleitet. Thema der Versammlungen waren die Ablehnung der Impfpflicht und Kritik an den Corona-Maßnahmen. In Diepholz bewegte sich ab 17 Uhr ein nicht angemeldeter Aufzug mit rund 30 Personen vom Bremer Eck hin zum Rathaus. Die Polizei begleitete die Gruppe von Kritikern der Corona-Maßnahmen und deklarierte sie als Versammlung mit entsprechenden Auflagen. In Bassum und Stuhr-Brinkum bewegten sich ab 18 Uhr zuvor ordnungsgemäß angezeigte Aufzüge mit zusammen gut 40 Personen durch den Ort, um sich kritisch mit den Corona-Maßnahmen auseinanderzusetzen. Ebenfalls ab 18 Uhr fand eine angemeldete Kundgebung am Rathaus in Twistringen statt. Hier hatten sich ca. 15 Kritiker der Corona-Maßnahmen eingefunden. Nach Polizeiangaben verliefen alle Versammlungen ohne besondere Vorkommnisse und Störungen.

Stuhr - Dieseldiebstahl aus geparkten LKW

In der Zeit von Samstag, 15:30 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, haben Unbekannte die Tanks zweier in der Marie-Curie-Straße geparkter LKW gewaltsam geöffnet und mehrere Liter Diesel abgezapft. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421/8066-0, entgegen.

Syke - Einbruch im Industriegebiet

Bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit wurde in ein Firmengebäude in der Straße Am Ristedter Weg eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei in Syke 0442/969-0 zu informieren.

Bassum - Verkehrsunfall

Ein 37jähriger Mann aus Stolzenau war mit seinem PKW am Montagmorgen gegen 9:20 Uhr auf der Sulinger Landstraße / B 61 in Richtung Sulingen unterwegs. Plötzlich kam ihm auf seiner Fahrspur ein weißer Transporter mit roter Aufschrift entgegen, der gerade einen LKW überholte. Um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Stolzenauer auf eine Verkehrsinsel ausweichen und kollidierte mit einem Straßenschild. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro. Der LKW-Fahrer sowie der Fahrer des Kleintransporters fuhren weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Bassum, Tel. 04241/9716 8-0, entgegen.

Sulingen - Diebstahl aus Kühlcontainer

Am Sonntag, in der Zeit von 00:30 bis 02:00 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in der Berliner Straße, das Vorhängeschloss eines Kühlcontainers eines Verbrauchermarktes auf und entwendete daraus bislang unbekanntes Diebesgut. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter Tel. 04271/949-0 entgegen.

Sulingen - Sachbeschädigung an PKW

Am Montagnachmittag, zwischen 16:00 bis 19:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in Sulingen, Lindenstraße, auf dem Busparkplatz der Lebenshilfe, mit einem Stein die Frontscheibe, Motorhaube und das Panoramadach eines schwarzen Audi Q 5. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter Tel. 04271/949-0 entgegen.

Diepholz - Diebstahl eines Rollers

Ein bislang noch unbekannter Täter entwendete am Freitag, dem 04.03.2022, zwischen 14:00 bis 18:00 Uhr einen in der Möldersstraße abgestellten grau / schwarzen Roller. Wer Hinweise auf den Täter oder zum Verbleib des Rollers machen kann, wird gebeten die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 971-0, zu verständigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell