Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz (06.03.2022)

Diepholz (ots)

- Einbruch in Bäckerei in Bassum -

In der Nacht vom 04.03.2022 zum 05.03.2022 hebelten unbekannte Täter eine seitliche Eingangstür zu einer Bäckerei auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Diese wurden durchsucht, jedoch wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro an der Tür.

- Trunkenheit im Verkehr durch Alkohol in Bassum -

Durch einen Zeugen wurde der Polizei am Samstagabend mitgeteilt, dass eine 32-jährige Bassumerin betrunken mit ihrem PKW fahrend am Straßenverkehr teilnehmen soll. Die Person konnte festgestellt und kontrolliert werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Eine Blutentnahme wurde durch einen Arzt durchgeführt sowie der Führerschein beschlagnahmt.

- Versuchter Einbruch in einen Mehrfamilienbungalow in Twistringen -

Am Freitag versuchten unbekannte Täter in Twistringen durch Aufhebeln eines seitlichen Fensters in das Gebäudeinnere eines Mehrfamilienbungalows zu gelangen. Es blieb glücklicherweise beim Versuch. An dem Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

- Einbruchsversuch in Stuhr-Seckenhausen -

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Gewerbebetrieb in der Diepholzer Straße einzubrechen. Hierbei wurde die Eingangstür des Bürogebäudes massiv beschädigt, hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Die Täter verließen daraufhin unverrichteter Dinge den Tatort. Zeugen, die Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug oder Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe (Tel. 0421/80660) zu melden.

- Auffahrunfall mit Verletzten in Weyhe-Ahausen -

Am Samstagmittag, gegen 11:30 Uhr, ist es auf der Rieder Straße/ L331 zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und zwei leicht verletzten Personen gekommen. Ein 31-jähriger aus Thedinghausen erkannte einen vorausfahrenden, verkehrsbedingt abbremsenden Pkw zu spät und fuhr auf diesen auf. In der Folge schafften es zwei nachfolgende Autofahrer rechtzeitig zu bremsen. Eine herannahende 18-jährige Achimerin erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr wiederum auf die vor ihr stehenden Fahrzeuge auf. Die Rieder Straße musste für die Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge für einen Zeitraum von etwa einer Stunde voll gesperrt werden. Es kam zwischenzeitlich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell