POL-UL: (HDH) Heidenheim - 22-Jähriger schlägt zweimal zu

Gewalttätig war ein Mann am Freitag und Samstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, betrat ein 19-Jähriger am Freitag gegen 21 Uhr ein Geschäft in der Ludwig-Lang-Straße. Ihm folgte ein 22-Jähriger. Die beiden kannten sich bereits. In dem Geschäft forderte der Ältere Geld und Zigaretten von dem Jüngeren. Weil ihm dieser keins gab, drohte er mit einer Pistole. Dem Jüngeren gelang die Flucht und er rief die Polizei. Die Ermittler kamen und machten den Tatverdächtigen dingfest. Auch die Waffe beschlagnahmte die Polizei. Später kam der Mann wieder auf freien Fuß. Der 22-Jährige soll später erneut aufgefallen sein. Er steht im Verdacht, zusammen mit einem 19-Jährigen auf einen anderen 22-Jährigen eingeschlagen und den Geldbeutel geraubt zu haben: Das Opfer rief am Samstag gegen 1 Uhr die Polizei und berichtete, in der Bahnhofstraße zusammengeschlagen worden zu sein. Auch fehle ihm sein Geldbeutel. Die Polizei fahndete und machte die Tatverdächtigen dingfest. Auf sie passte die Personenbeschreibung. Die Männer kamen mit zur Polizei. Nach den ersten Maßnahmen kamen sie vorerst wieder auf freien Fuß. Das 22-Jährige Opfer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die umfangreichen Ermittlungen der Heidenheimer Kriminalpolizei (07321/3210) dauern an. Die Beamten wollen die genauen Hintergründe für die Taten erforschen und herausfinden, ob noch weitere Täter beteiligt waren.

