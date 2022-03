POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz

Polizeiinspektion Diepholz

PI Diepholz

Fahren unter Alkoholeinfluß Am gestrigen Freitagabend, gegen 21:27 Uhr, wurde in Diepholz ein 44-jährigerr Mann aus Stuhr mit seinem PKW auf der Bremer Straße fahrend angetroffen. Während einer anschließenden Kontrolle wurde bei dem Mann Atemalkoholgeruch festgestellt, was durch einen anschließend durchgeführten Test bestätigt wurde. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Verkehrsunfall In Diepholz befuhr eine 51-jährige Frau aus Holdorf am Freitag, gegen 14.45 Uhr, die Straße Auf dem Esch und beabsichtigte, von dieser nach rechts in die Diemastraße abzubiegen. Dies wurde von einem ihr nachfolgenden 22-jährigen Fahrzeugführer aus Bahrenborstel bemerkt, worauf dieser seine Fahrgeschwindigkeit verringerte. Diese Verringerung der Fahrgeschwindigkeit des 22-jährigen bemerkte eine ihm folgende 67-jährige Frau aus Diepholz zu spät und fuhr auf den PKW des jungen Mannes auf, wodurch sein PKW gegen das Fahrzeug der Frau aus Holdorf geschoben wurde.

PK Sulingen

Kollision mit Andreaskreuz - Unfallverursacher wird leicht verletzt

Am Freitag, 04.03.2022, um 18:51 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Wagenfeld mit seinem Pkw die Kreisstraße 19 aus Richtung Barenburg kommend in Fahrtrichtung Varrel. Beim Durchfahren einer S-Kurve brach das Heck des Pkw aus bislang ungeklärter Ursache aus. Folglich verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Andreaskreuz. Der 40-jährige wurde leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt.

Einbruch in Buchhandlung - Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Freitag, 04.03.2022, 18:00 Uhr, bis Samstag, 05.03.2022, 06:50 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Buchhandlung in der Langen Straße in Sulingen. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht. Hinweise zum möglichen Diebesgut liegen bislang noch nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Sulingen unter 04271/9490 zu melden.

PK Weyhe

Pkw übersieht Radfahrer

Am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, beabsichtigt ein 43-jähriger Bremer mit seinem Pkw aus der Straße Am Bahnhof nach rechts in die Bahnhofstraße abzubiegen. Hierbei übersieht der Autofahrer einen von rechts kommenden 18-jährigen Radfahrer aus Stuhr. Durch den Zusammenstoß erleidet der Radfahrer schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

PK Syke

Syke, Ortsteil Okel - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannter Täter wirft einen unbekannten Gegenstand in ein hinteres Wohnzimmerfenster des Einfamilienhaus und verschaffen sich somit Zutritt. Es werden sämtliche Räumlichkeiten, sowie Keller und Dachboden, durchwühlt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zum Diebstahlsschaden kann noch keine Angaben gemacht werden.

Twistringen Ortsgebiet - Einbruch

Es wird die Wohnungstür einer Mietswohnung vom Treppenhaus aus aufgehebelt. Aus einem Schrank in der Wohnung werden diverse Schmuckstücke im Wert von ca. 500 Euro entwendet. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

