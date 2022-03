Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar (ke) Auschnippe, 28.02.2022, 17:00h

Ein 87-jähriger PKW-Fahrer aus Uslar befuhr mit seinem Fahrzeug die Auschnippe in Uslar. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug geradeaus über einen Gehweg und anschließend gegen eine Steinmauer. Von dieser prallte der PKW ab und kollidierte mit einer 47-jährigen Fußgängerin aus Hamburg, die sich auf dem Gehweg befand. Das Fahrzeug kam nach ca. 17m zum Stehen. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in eine Klinik nach Göttingen gebracht. Bei dem PKW-Fahrer wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell