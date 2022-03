Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Dassel

Einbeck (ots)

Dassel (rod)

Am Montag, den 28.02.2022, kam es gegen 15:10 Uhr auf dem Parkplatz in der Ilmestraße 1C in Dassel zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines grünen Mercedes mit Northeimer Kennzeichen rückwärts aus einer Parklücke fuhr und dabei gegen einen weißen Mercedes-Firmenwagen mit Kasseler Kennzeichen stieß. Anschließend fuhr der grüne Pkw weiter, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern.

Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet und die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem Firmenwagen entstand ein Schaden von ca. 600 Euro.

Wer weitere Angaben zu dem Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter 05561/949780 zu melden.

