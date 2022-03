Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW

Einbeck (ots)

Im Zeitraum 19.02.22 bis 26.02.22 beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Friedrich-Ebert-Straße in Einbeck abgestellten PKW. Die Täter zerkratzten eine Fahrzeugseite des in Höhe der Hausnummer 18 geparkten roten VW Polo, sodass ein geschätzter Sachschaden von ca. 2000 Euro entstand. Wer Angaben zu dem Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter 05561/949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell