Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallverursacher flüchtet zu Fuß von der Unfallstelle

Northeim (ots)

37154 Northeim, Obere Straße; Montag, 28.02.2022, 16:40 Uhr

NORTHEIM (TH) Zu einer Verkehrsunfallflucht in der Oberen Straße in Northeim ist es am Montag, 28.02.2022, gegen 16:40 Uhr, gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den in einer angrenzenden Parkbucht abgestellten Pkw eines 68-jähr. Mannes aus Dransfeld. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 500,--- Euro.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher zu Fuß von der Unfallörtlichkeit und ließ den Pkw an der Unfallstelle zurück. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Pkw um ein Firmenfahrzeug einer Firma aus dem Bereich Halberstadt. Zeugen, die Hinweise auf den unfallverursachenden Fahrzeugführer geben können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551/7005-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell