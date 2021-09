Polizei Bochum

POL-BO: In Bochum-Riemke: Polizei sucht Schamverletzer

Bochum (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Samstagabend, 11. September, auf einem öffentlichen Parkplatz in Bochum-Riemke sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat.

Anwohner der Cruismannstraße riefen die Polizei, als sie den Mann gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz an der Kreuzung zur Zillertalstraße bemerkten. Zeugenangaben zufolge hatte sich der Unbekannte dort zunächst mehrmals umgesehen, und schließlich sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

So wird der Mann beschrieben: 25 - 40 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, schlank, kurze, schwarze Haare. Er trug eine blaue Trainingsjacke, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234 909-4120 (außerhalb der Bürodienstzeit: -4441) um Hinweise.

