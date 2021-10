Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Auf dem Weg zum Dienstsport Taschendiebinnen festgenommen Braunschweig am 26.10.2021 gegen 11:00 Uhr

Hannover (ots)

Ein 12-Jähriger hat sich heute morgen auf der Wache der Bundespolizei in Braunschweig gemeldet. Er sei an der Straßenüberführung vor dem Hotel "Michel" von zwei Frauen angesprochen und angebettelt worden. Möglicherweise durch geschickte Ablenkung konnten die zwei südländisch wirkenden Frauen dem Jungen 40 Euro stehlen. Zunächst führte die eingeleitete Fahndung nicht zum Erfolg - am frühen Nachmittag jedoch, als zwei Beamte der Dienststelle zum Dienstsport wollten, erkannten sie die gesuchten Frauen! Die Beamten waren in ziviler Kleidung, so dass auch sie von den Frauen in ähnlicher Art wie am Morgen der Junge angebettelt wurden. Anstatt Geld bekamen die Frauen einen Tatvorwurf und konnten festgenommen werden. Der Junge erkannte die Täterinnen zweifelsfrei wieder. Der Dienstsport wurde zunächst verschoben, die Strafanzeige wegen Diebstahls hatte Vorrang...

