Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Polizei begleitet Versammlungen ---

Diepholz (ots)

In Syke hat die Polizei am heutigen Abend zwei angemeldete Versammlungen begleitet, eine unter dem Thema "freie Impfentscheidung" und die zweite als Gegenveranstaltung. Beide Versammlungen verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Insgesamt rund 50 Personen nahmen an den beiden Versammlungen teil. Vom Start am Rathaus folgte ein Marsch durch die Stadt bis zurück zum Rathausplatz. Eine Versammlung wurde zuvor in der Stadt vom Organisator als beendet erklärt. Die zweite Versammlung wurde nach einem Redebeitrag gegen 19.30 Uhr für beendet erklärt. Beide Versammlungen verliefen ohne Störungen, lediglich eine Person musste vom Aufzug ausgeschlossen werden, da sie sich wiederholt nicht an die Auflage einer FFP2 Maske hielt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell