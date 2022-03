Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizei nimmt Tankstellenräuber fest ---

Diepholz (ots)

Im Dezember 2021 und Januar 2022 überfielen unbekannte Täter in Weyhe und Stuhr insgesamt 3 Tankstellen. Der Täter forderte jedes Mal unter Vorhalt eines Messers die Einnahmen (wir berichteten). Nach intensiven Ermittlungen konnte im Zusammenwirken des zentralen Kriminaldienstes mit der Polizei in Weyhe nun ein Beschuldigter identifiziert werden. Seitens der Staatsanwaltschaft in Verden wurden Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, die am Donnerstagmorgen durch die Polizei vollstreckt werden konnten. Dabei konnte der 19-jährige Beschuldigte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Durchsuchungsmaßnahmen führten zum Auffinden umfangreicher Beweismittel. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde die Untersuchungshaft beantragt. Das Amtsgericht in Syke erließ einen Haftbefehl.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell