Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 12.03.2022

Diepholz (ots)

Pressemeldungen des Einsatz- und Streifendienstes der PI Diepholz

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Diepholz

Am Freitag, 11.03.2022, gegen 13:20 Uhr, kam es im Parkweg, in Höhe der Einmündung Richtweg in Diepholz, zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw Mercedes eines 33-jährigen aus Diepholz. Der 33-jährige befuhr mit seinem Pkw den Parkweg aus Richtung der Steinstraße in Richtung Eßmannskamp. Auf dem rechtsseitigen Rad- und Fußweg fuhr eine junge Radfahrerin in dieselbe Richtung. In Höhe der Einmündung Richtweg fuhr die Radfahrerin, ohne auf den auf der Fahrbahn fahrenden Pkw des 33-jährigen zu achten auf die Fahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Die Fahrradfahrerin kam dabei zu Fall. Beide Unfallbeteiligten unterhielten sich an der Unfallstelle, ohne die Personalien untereinander auszutauschen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die beteiligte Fahrradfahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz unter Tel.: 05441-9710 zu melden.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Wetschen

Am Samstagmorgen, um 08:25 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung des Einsatz- und Streifendienstes aus Diepholz der 20-jährige Führer eines Pkw VW aus Barver in Wetschen auf der Diepholzer Straße (B 214) angehalten und kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle ergeben sich Hinweise darauf, dass der 20-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Bei dem 20-jährigen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Pressemeldungen des PK Syke

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzten Kradfahrer in Süstedt

Am heutigen Samstagmorgen kam es gegen 07:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bremer Straße in Süstedt. Zur genannten Zeit bog ein 35-jähriger Verdener mit seinem VW Touran von der Straße Sunder nach links auf die Bundesstraße 6 auf und übersieht hierbei den vorfahrtsberechtigten 51-jährigen Kradfahrer aus Asendorf, welcher mit seinem Kraftrad Honda die B6 aus Richtung Asendorf kommend in Richtung Syke befährt. Der 51-jährige Kradfahrer versucht noch eine Kollision durch ein Ausweichmanöver zu verhindern, kollidiert allerdings frontal mit dem Pkw. Der 51-jährige Asendorfer wird bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus geflogen. Der 35-jährige Verdener erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge waren nicht fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens stand zunächst noch nicht fest. Die B6 war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt.

Trunkenheit im Verkehr in Twistringen

Am Freitag, 11.03.2022, gegen 23:30 Uhr, kontrollierte die Syker Polizei einen 23-jährigen Asendorfer, der einen VW Golf im Mörsener Kirchweg in Twistringen führte. Während der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers fest (AAK: 1,15 Promille). Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Pressemeldungen des PK Sulingen

Verkehrsunfall in Wehrbleck

Zu einem Verkehrsunfall kam es am gestrigen Morgen, gegen 10:15 Uhr, auf der Straße Wehrblecker Heide (K42) in Wehrbleck, als der 30-jährige Führer eines Ackerschlepper Deutz mit seinem Fahrzeug nach links auf eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Der 34-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Daimler Chrysler aus Liebenau, der nachfolgend die K 42 aus Richtung Freistatt in Richtung Wagenfeld fuhr und im selben Augenblick das landwirtschaftliche Fahrzeug überholen wollte, konnte nur durch ein Ausweichmanöver eine Kollision verhindern. Der Pkw kam dadurch von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass sich zu viele Insassen in dem Pkw befunden haben, welche nicht ausreichend durch einen Sicherheitsgurt geschützt waren. Glücklicherweise wurde jedoch niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,-- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell