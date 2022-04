POL-AUR: Friedeburg - Einbruch in Werkstatt (Ergänzte Version)

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Friedeburg - Einbruch in Werkstatt Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in eine Werkstatt in Friedeburg eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von 23 Uhr bis 8 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Friedeburger Hauptstraße und entwendeten Bargeld sowie diverse Werkzeuge. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Hinweise nimmt ...

