Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Autofahrerin leicht verletzt Großefehn - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Autofahrerin leicht verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend verletzt worden. Gegen 18:30 Uhr fuhr ein 56-jähriger Mann aus Nenndorf mit seinem VW Caddy auf der Moordorfer Straße. Dabei übersah er, dass eine 19-jährige Frau aus Aurich mit ihrem Citroen C1 von der Moordorfer Straße auf ein Grundstück fahren wollte und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 19-Jährige leicht verletzt,

Großefehn - Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitagmorgen in Großefehn. Eine 35-jährige Frau aus Großefehn stellte ihren schwarzen Opel Astra gegen 9:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Müllers Kamp ab. Als sie gegen 9:45 Uhr zurückkam, stellte sie eine Beschädigung an ihrem Wagen fest, die vermutlich durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter 04943 925660 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell