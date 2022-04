Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Frau nach Diebstahl aus Handtasche gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Bereits am 21. Januar kam es in einem Discounter in der Emder Straße in Aurich zu einem Diebstahl aus einer Handtasche. Eine bislang unbekannte Frau nahm die Geldbörse und das Handy einer 70-jährigen Auricherin aus dessen Handtasche und flüchtete. Anschließend hob sie mit der gestohlenen Bankkarte am Geldautomaten einen hohen Geldbetrag ab. Hierbei wurde sie gefilmt (siehe Fotos). Die Polizei sucht nun nach Personen, die Angaben zu der Frau machen können. Auffällig ist die getragene Mütze mit der Aufschrift "OMG". Die Frau hat blondes Haar und soll vom Erscheinungsbild zwischen 20 und 35 Jahren alt sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

