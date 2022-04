Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Fahrer eines weißen VW T-Roc gesucht Aurich - Radfahrerin bei Unfall verletzt Norden - Zeugen gesucht Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz Aurich - Betrunken Unfall verursacht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahrer eines weißen VW T-Roc gesucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch in Norden. Ein 28-jähriger Paketbote stellte seinen grauen Mercedes Vito um 13:30 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Süder Hooker ab, um ein Paket auszuliefern. Während er das Paket zustellte, touchierte eine unbekannte Person mit einem weißen VW T-Roc den Lieferwagen und fuhr anschließend weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Mittwoch eine Radfahrerin verletzt worden. Eine 60-jährige Frau aus Aurich fuhr gegen 15:30 Uhr mit ihrem VW Caddy auf der Dornumer Straße und wollte auf die Moordorfer Straße abbiegen. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine 16-jährige Auricherin, die mit ihrem Fahrrad den Radweg der Dornumer Straße befuhr. Die Jugendliche kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Norden - Zeugen gesucht

Ein blauer VW Tiguan wurde am Mittwoch in Norden angefahren. Eine bislang unbekannte Person beschädigte den Wagen in der Zeit von 5:30 Uhr bis 15 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Tiguan war auf dem Parkplatz des Finanzamtes im Mühlenweg abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch in Aurich. Eine 25-jährige Frau aus Aurich stellte ihren schwarzen Hyundai i20 gegen 16:30 auf dem Parkplatz eines Wohnhauses in der Zingelstraße ab. Als sie gegen 21:30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am Fahrzeug fest, welche vermutlich durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurden. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Aurich - Betrunken Unfall verursacht

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Mittwochabend eine Jugendliche verletzt worden. Ein 24-jähriger Mann aus Aurich fuhr gegen 20:30 Uhr mit seinem VW Crafter auf der Von-Jhering-Straße. An einer Ampel übersah er, den dort haltenden Honda Accord eines 50-jährigen Mannes aus Südbrookmerland und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im Honda, eine 17-jährige Jugendliche aus Südbrookmerland, leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

