Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Nach Ladendiebstahl zugeschlagen Ihlow - Gasflaschen gestohlen Norden - E-Scooter gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Nach Ladendiebstahl zugeschlagen

Zu einem Ladendiebstahl kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr in Norden. Ein 43-jähriger Mann aus Norden steckte in einem Supermarkt in der Straße Im Spiet Waren ein, ohne diese zu bezahlen. Hierbei wurde er von einem 27-jährigen Mitarbeiter beobachtet. Nachdem ihm die Gegenstände abgenommen wurden, schlug er auf den 27-jährigen ein. Dieser wurde dadurch leicht verletzt.

Ihlow - Gasflaschen gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Ihlow Gasflaschen gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Betriebsgelände eines Baumarktes in der Friesenstraße und entwendeten von dort eine bislang unbekannte Anzahl an Gasflaschen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 0 Uhr und 6:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Norden - E-Scooter gestohlen

Unbekannte haben am Mittwoch in Norden einen E-Scooter gestohlen. Der Scooter der Marke Xiaomi war in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21 Uhr in der Osterstraße neben einem Geschäft abgestellt. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

