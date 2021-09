Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Landkreis Rottweil) Parkrempler in der Eythstraße - Zeugen gesucht (28.09.2021)

Vöhringen (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines Fahrzeuges hat am Dienstagnachmittag einen weißen Skoda Octavia in der Eythstraße beschädigt. Zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr stand der Skoda auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand, wo ihn vermutlich ein vorbeifahrender Lastwagen streifte. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Telefon 07423 8101-0, entgegen.

