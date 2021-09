Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Autofahrer verunfallt mit Straßenbahn

Heidelberg (ots)

Am Montag gegen 13:45 Uhr verunfallte ein 21-jähriger VW-Fahrer beim Abbiegen von der Grünen Meile in die Jensenstraße mit einer Straßenbahn und verursachte einen Sachschaden von mehr als 30.000 Euro. Der 21-Jährige war auf der Grünen Meile in Richtung Eppelheim unterwegs, wollte nach links in die Jensenstraße abbiegen und übersah eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kollidierte die Straßenbahn mit der linken Seite des VWs. Glücklicherweise verletzte sich bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell