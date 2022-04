Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Fußgängerin schwer verletzt Wittmund - Schulbus touchiert Wittmund - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Fußgängerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund ist am Dienstag ein 15-jähriges Mädchen aus Wittmund schwer verletzt worden. Eine 55-jährige Frau aus dem Wangerland fuhr mit ihrem VW Polo gegen 14 Uhr auf der Hauptstraße in Leerhafe. Im Bereich einer Bushaltestelle lief das 15-jährige Mädchen hinter einem Bus hervorkommend auf die Straße und wurde vom Polo erfasst. Das Mädchen kam schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Wittmund - Schulbus touchiert

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag im Brandtskamp in Wittmund. Ein weißer Kleinwagen mit Wittmunder Kennzeichen fuhr dabei in einer Kurze zu weit links und touchierte einen entgegenkommenden Schulbus. Am Bus entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der Fahrer des weißen Kleinwagens fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Wittmund - Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund wurde am Mittwoch eine Frau leicht verletzt. Ein 60-jähriger Mann aus Celle fuhr gegen 9:30 Uhr mit seinem Fiat Doblo auf der Heglitzer Straße. Im Bereich der Auricher Straße bemerkte er zu spät, dass eine 45-jährige Friedeburgerin mit ihrem Dacia Sandero halten musste und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Friedeburgerin leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.

