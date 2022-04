POL-AUR: Esens - Brand eines Einfamilienhauses

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Esens - Brand eines Einfamilienhauses

Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Esens ist gestern Abend eine Bewohnerin verletzt worden. Ein Anwohner war gegen 19:30 Uhr auf das Feuer in der Görlitzer Straße aufmerksam geworden und verständigte umgehend die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren Esens, Holtgast, Neuharlingersiel, Werdum, Wittmund und Stedesdorf rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen brannte bereits der gesamte Dachstuhl. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in dem Gebäude, welches aus mehreren Wohneinheiten besteht. Eine 28-jährige Bewohnerin kam verletzt in ein Krankenhaus. Durch das Feuer ist das Haus unbewohnbar geworden. Alle Bewohner konnten in anderen Unterkünften unterkommen. Der Schaden wird auf ca. 300.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

