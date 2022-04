Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Katalysatoren gestohlen Wirdum - Leitbaken gestohlen Norden - Katalysator gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Katalysatoren gestohlen

In Südbrookmerland wurden am Wochenende von mehreren Fahrzeugen die Katalysatoren gestohlen. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Donnerstag 15 Uhr und Montag 9:30 Uhr. Die Fahrzeuge waren auf einem Firmengelände in der Gewerbestraße abgestellt. Es entstand ein Schaden im oberen vierstelligen Bereich. Da bei der Tatausführung vermutlich erheblicher Lärm verursacht wurde, ist es möglich, dass Anwohner etwas wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Wirdum - Leitbaken gestohlen

Insgesamt vier Leitbaken wurden am Wochenende in Wirdum gestohlen. Hierzu wurden die Baken von den bislang unbekannten Tätern aus der Fahrbahn geschraubt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag 12 Uhr und Samstag 8:30 Uhr im Emder Weg. Die Baken dienten als Absicherung und Hinweis für die Nutzungsbeschränkung einer Brücke. Hinweise nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen.

Norden - Katalysator gestohlen

Unbekannte haben in Norden den Katalysator eines blauen Toyota Corolla gestohlen. Der Wagen war am Samstag in der Zeit von 8 Uhr bis 16:30 Uhr auf dem Parkdeck eines Einkaufzentrums in der Bahnhofstraße abgestellt. Die Tatausführung hat vermutlich erheblichen Lärm verursacht, welcher von Anwohnern oder Kunden wahrgenommen worden sein könnte. Es entstand ein Schaden im oberen dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

