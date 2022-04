Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Radfahrer von LKW erfasst Norden - Unfallflucht Aurich - Feuer auf Baustelle

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrer von LKW erfasst

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Montagmorgen ein Radfahrer schwer verletzt worden. Ein 64-jähriger Mann aus Blomberg fuhr gegen 8:30 Uhr mit seinem LKW auf der B72 und wollte den Kreisverkehr Höhe Lütetsburg in Richtung Norddeich durchfahren. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr übersah er nach ersten Erkenntnissen einen 28-jährigen Mann aus Hage, der mit seinem Fahrrad die Bundesstraße aus Richtung Lütetsburg kommend überqueren wollte. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße teilweise gesperrt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter 04931 9210 zu melden.

Norden - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag in Norden. Ein 44-jähriger Norder fuhr gegen 12:30 Uhr mit seinem VW Golf auf der Osterstraße. Dabei wurde er von einem weißen Kleinwagen überholt. Beim Wiedereinordnen touchierte der Kleinwagen den Golf. Der unbekannte Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Sonstiges Geschehen

Aurich - Feuer auf Baustelle

Auf einer Baustelle in Aurich ist am Sonntagabend aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Ereignet hat sich der Vorfall gegen 21:30 Uhr in der Straße Langer Kamp. Durch das Feuer wurden Baustelleneinrichtungen sowie angrenzende Bäume beschädigt. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

