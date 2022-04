Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Sonnenstudio Aurich - Pedelec gestohlen Aurich/Norden/Wittmund - Betrug via WhatsApp Großheide - Einbruch in Firma

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Sonnenstudio

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Sonnenstudio in Aurich eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 18 Uhr und 9:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Fockenbollwerkstraße. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Aurich - Pedelec gestohlen

Ein schwarzes Pedelec des Herstellers Velo de Ville ist am Samstagabend in Aurich durch Unbekannte gestohlen worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen 21 Uhr und 22 Uhr im Wallster Weg. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Aurich/Norden/Wittmund - Betrug via WhatsApp

Eine 60-jährige Frau aus Aurich ist im Verlauf der letzten Woche um einen mittleren vierstelligen Betrag betrogen worden. Unbekannte gaben sich über WhatsApp als ihre Tochter aus und verleiteten die Frau dazu das Geld an die Betrüger zu überweisen. Ähnliches zeigte auch ein 58-Jähriger bei der Polizei in Norden an. Ihm hatte man vorgespielt, dass sein Sohn eine neue Nummer habe und dringend etwas überwiesen werden müsse. Der 58-Jährige überwies schließlich ebenfalls einen mittleren vierstelligen Betrag an die Betrüger. Aus diesem Anlass möchten wir hiermit nochmals explizit auf die Vorgehensweise hinweisen: Die Kriminellen verschicken Nachrichten über unbekannte Nummern und geben sich als nahe Verwandte aus. Sie behaupten, eine neue Mobilnummer zu haben, da die SIM-Karte oder das Mobiltelefon kaputtgegangen seien. Sie fordern dabei auch manchmal direkt dazu auf, die alte Nummer zu löschen. Da wegen des Wegfalls der alten Nummer das Online-Banking gesperrt sei, täuschen die Betrüger eine Notlage vor und bitten darum, dass die Angeschriebenen eine dringende Rechnung, oft mit von mehreren Tausend Euro, auf ein Bankkonto für sie überweisen. Viele der angeschriebenen Personen hinterfragen diese Geschichten nicht und verlieren durch ihre vermeintlich hilfsbereite Banküberweisung viel Geld. So schützen Sie sich und können die Identität möglicher Betrüger folgendermaßen verifizieren: Wenn einer Ihrer Kontakte eine ungewöhnliche Anfrage schickt... 1. Bitten Sie um eine Sprachnachricht. 2. Oder rufen Sie die Person an, um ihre Identität zu überprüfen. Nur so können Sie sicher sein, dass keine fremde Person Ihren Account missbräuchlich verwendet.

Beachten Sie außerdem:

1. Reagieren Sie nicht auf diese Nachrichten! Kontaktieren Sie die Person, die hier vorgetäuscht wird, auf alternativem Wege und lassen Sie sich nicht durch den falschen Chat-Partner davon abbringen.

2. Nutzen Sie einen anderen Messenger, Mailverkehr oder die Ihnen bekannten Rufnummern, um eine parallele Kommunikation zu starten.

3. Überweisen Sie auf keinen Fall Geld von Ihrem Bankkonto auf Ihnen unbekannte Bankkonten. Das Geld wird im schlimmsten Fall bereits nach kurzer Zeit nicht zurückzuholen sein.

4. Sollten Sie auf diese Masche hereingefallen sein, informieren Sie zunächst Ihre Bank. Ggf. kann die Überweisung noch gestoppt werden. Bereits wenige Stunden könnten jedoch zu lang sein.

5. Erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizei. Erstellen Sie Screenshots des Chatverlaufes, Kontaktes und von der Überweisung (mit eindeutig erkennbarem Empfängerkonto) und bringen Sie diese Daten mit zur Anzeigenerstattung.

Großheide - Einbruch in Firma

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Geschäftshaus in Großheide eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 18 Uhr und 11:30 Uhr Zutritt zum Gebäude im Verlaatsweg und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

