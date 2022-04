POL-AUR: Aurich - Pedelec-Fahrer stießen zusammen +++ Norden - Gartenmauer beschädigt +++ Greetsiel - Unfallflucht +++ Aurich - Unfallflucht vorm Supermarkt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Pedelec-Fahrer stießen zusammen

Zu einem Zusammenstoß zweier Pedelec-Fahrer kam es am Donnerstag zwischen Aurich und Moordorf. Gegen 13.45 Uhr fuhren eine 46-jährige Frau und ein 22-jähriger Mann mit ihren Pedelecs auf dem Radweg der Emder Straße in entgegengesetzter Richtung und stießen aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Beide stürzten. Die 46-jährige Frau wurde schwer verletzt, der 22-Jährige leicht. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Norden - Gartenmauer beschädigt

Im Gartenweg in Norden wurde am Donnerstag eine Gartenmauer beschädigt. Vermutlich rangierte ein Unbekannter mit einem Kraftfahrzeug auf dem Parkplatz einer dortigen Bildungseinrichtung und stieß hierbei gegen die Mauer des Nachbargrundstücks. Der Vorfall ereignete sich zwischen 16 Uhr und 17 Uhr. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Greetsiel - Unfallflucht

In Greetsiel kam es am Dienstag zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug in der Okko-Tom-Brook-Straße auf einem Parkplatz gegen einen grauschwarzen BMW Mini. Es wurden die Heckklappe und die linke Rückleuchte beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Der Unfall ereignete sich zwischen 14.45 Uhr und 21.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Unfallflucht vorm Supermarkt

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Raiffeisenstraße in Aurich kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken gegen einen grauen VW Touran und beschädigte diesen hinten links. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Der Verursacher fuhr davon, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise werden an die Polizei Aurich erbeten unter Telefon 04941 606215.

