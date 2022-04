Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Fahrräder aufgefunden

Norden (ots)

Norden - Fahrräder aufgefunden

In Norden sind in der vergangenen Woche drei Fahrräder aufgefunden worden. Bislang konnten die Räder keinem Eigentümer oder einer Straftat zugeordnet werden. Es handelt sich bei den Fundrädern um ein grünes Hollandrad der Marke Sparta (älteres Modell), ein weißes Pedelec der Marke Telefunken und ein silbernes Pedelec der Marke Raleigh. Die Räder wurden am 13.04.2022 hinter einer Werkstatt am Bahndamm aufgefunden. Personen, die Angaben zur Herkunft der Räder oder zu einem Eigentümer geben können, wenden sich bitte an die Polizei Norden unter Telefon 04931 9210.

