Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich-Plaggenburg - Transporter niedergebrannt +++ Aurich - Sachbeschädigung beim Schwimmbad +++ Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich-Plaggenburg - Transporter niedergebrannt

Am frühen Sonntagmorgen ist auf einem Feld in Aurich-Plaggenburg ein Transporter in Brand geraten. Zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr fing ein Renault Master, der auf einem Feld im Bereich Franziusweg abgestellt war, aus noch ungeklärter Ursache Feuer und wurde vollständig zerstört. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr im Franziusweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Aurich unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Aurich - Sachbeschädigung beim Schwimmbad

Unbekannte haben ein Fenster des Hallenbads in Aurich beschädigt. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mittwoch, 13.04.2022, 15.30 Uhr, bis Freitag, 15.04.2022, 10 Uhr. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Verursacher unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

In Aurich ist am Dienstag ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall im Burenweg geflüchtet. Zwischen 8.20 Uhr und 12 Uhr stieß der Unbekannte vermutlich beim Vorbeifahren gegen einen blauen VW Golf, der am Fahrbahnrand stand. Der Golf wurde hierbei am Außenspiegel und am Radkasten beschädigt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell