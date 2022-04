Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn/Greetsiel - Kennzeichen gestohlen +++ Südbrookmerland - Unfallflucht +++ Südbrookmerland - Zusammenstoß auf der Bundesstraße +++ Norden - Autofahrer von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn/Greetsiel - Kennzeichen gestohlen

In Greetsiel kam es erneut zu Kennzeichendiebstählen. Zwischen Montag, 11.04.2022, und Dienstag, 12.04.2022, wurde in der Straße Achterum von einer Mercedes G-Klasse das hintere Kennzeichen MH-ME 185 gestohlen. Außerdem entwendeten Unbekannte in der Zeit von Freitag bis Mittwoch von einer Mercedes Limousine im Krabbenweg das amtliche Kennzeichen MK-LK 440. Bereits Anfang April hatten Unbekannte von zwei Fahrzeugen, die vor Ferienwohnungen in Greetsiel geparkt waren, die hinteren Kennzeigen gestohlen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Pewsum unter Telefon 04923 805710 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Unfallflucht

In der Neuen Straße in Südbrookmerland kam es zu einer Unfallflucht. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, hatte ein Autofahrer einen Ford Galaxy am linken Fahrbahnrand eines Parkstreifens geparkt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er eine erhebliche Beschädigung an der Beifahrerseite und am Kotflügel fest. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet unter Telefon 04942 204200 um Zeugenhinweise.

Südbrookmerland - Zusammenstoß auf der Bundesstraße

In Südbrookmerland kam es am Dienstag auf der Bundesstraße 72 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 18 Uhr fuhr ein 50 Jahre alter Mann mit einem Transporter von einer Grundstückseinfahrt in Moordorf auf die Auricher Straße und übersah dabei offenbar einen 25-jährigen BMW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der BMW kam durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen geriet über die dortigen Bahngleise und landete in einem Graben. Der 25-jährige Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 50-jährige Transporterfahrer offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde sichergestellt und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Norden - Autofahrer von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagabend ist in Norden ein 18-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Der Heranwachsende war gegen 20.30 Uhr auf der Ziegeleistraße unterwegs und wollte nach links auf die Alleestraße fahren. Beim Abbiegen kam er mit seinem VW von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der angrenzenden Böschung und landete in einem Graben. Seine 16-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell