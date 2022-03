Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Am 22. März um 7.45 Uhr kam es in Nordhorn in der Händelstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 12-Jähriger begab sich fußläufig von der Händelstraße in Richtung Gymnasium, als ein von rechts kommender unbekannte Fahrer eines rot-weißen Kleinkraftrad über den Fuß Jungen fuhr. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten 12-Jährigen zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell